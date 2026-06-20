В Госдуме предложили ставить максимальный балл за задания ЕГЭ с ошибками

Задания ЕГЭ, в которых выявлены ошибки, опечатки или некорректные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл. Такое мнение 20 июня выразил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Считаю, что все задания, в которых выявлены ошибки, опечатки, некорректные или неоднозначные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл вне зависимости от ответа участника», — отметил Чернышов в интервью ТАСС.

По его словам, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники столкнулись с неточностями в заданиях по нескольким предметам, включая литературу, русский язык, биологию, английский язык и информатику. Он добавил, что также следует рассмотреть возможность начисления компенсационных баллов всем выпускникам, которые сдавали соответствующие экзамены.

Вице-спикер дополнил, что требования к качеству экзаменационных материалов должны соответствовать уровню требований к самим школьникам. Он также отметил, что невозможно оценить в баллах стресс и потерянное время, вызванные подобными ошибками.