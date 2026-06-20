Россиян предупредили об опасности новой одежды без предварительной стирки

Новая одежда и постельное белье могут представлять скрытую угрозу для здоровья, если использовать их без предварительной стирки. На ткани после производства нередко остаются химические вещества, способные вызвать раздражение кожи, аллергические реакции и другие нежелательные последствия. Об этом 20 июня сообщили «Известиям» в Роскачестве.

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«Лабораторные исследования подтверждают, что в волокнах может сохраняться формальдегид, входящий в состав красок, соединения на основе нефтепродуктов для обработки синтетики, а также остатки пестицидов, применяемых при выращивании хлопка», — заявили эксперты.

В ходе испытаний Роскачества формальдегид был обнаружен в одном из образцов постельного белья. Однако повторный анализ показал, что после первой стирки опасное соединение полностью вымывается. Производитель при этом заранее разместил на упаковке рекомендацию обязательно постирать изделие перед использованием.

Риски связаны не только с производством. По данным экспертов, одежда и текстиль способны впитывать загрязняющие вещества во время транспортировки. Из-за негерметичной упаковки на тканях могут оседать выхлопные газы и другие частицы из окружающей среды.

Кроме того, до попадания к покупателю вещь проходит через множество этапов хранения и контактов с людьми. Текстиль находится на складах, транспортируется, попадает в торговые залы и примерочные, где его могут трогать десятки покупателей. Поэтому на поверхности ткани скапливаются пыль, микроорганизмы и различные загрязнения.

Специалисты рекомендуют обязательно стирать новую одежду, постельное белье и другие текстильные изделия перед первым использованием. Это позволяет удалить не только бытовые загрязнения, но и остатки химических веществ, которые при длительном воздействии могут негативно влиять на организм, в том числе на эндокринную систему и общее состояние здоровья.