Правила выдачи медицинских справок и заключений изменятся в России с 1 сентября

В России с 1 сентября текущего года вступит в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений, который расширит круг получателей документов и упростит процедуру их оформления в электронном виде. Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ, с которым 20 июня ознакомился ТАСС.

Согласно документу, в нормативную базу вводится понятие «близкие родственники», а также закрепляется возможность передачи медицинских документов «иным лицам». Кроме того, ведомство разрешило оформлять медицинские заключения в произвольной форме в тех случаях, если иное не установлено действующим законодательством.



Важным изменением станет упрощение документооборота в цифровой среде: из правил исключено положение, согласно которому для выдачи справки в электронном виде требовалось обязательное согласие пациента.

С 1 сентября также отменяется требование об использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи при оформлении документов в ряде специализированных учреждений. Речь идет об организациях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.