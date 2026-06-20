Ученые связали сладкую жевательную резинку со снижением давления

Исследование ученых из Королевского колледжа Лондона показало, что жевательная резинка с содержанием сахара после употребления богатых нитратами овощей может способствовать снижению артериального давления. Об этом 18 июня сообщил журнал Medical Xpress.

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Ученые впервые обнаружили связь между употреблением сладкой жвачки после приема в пищу свеклы, шпината или листовой капусты и показателями давления. Нитраты, которые овощи поглощают из почвы, должны быть преобразованы бактериями в полости рта в нитриты. Последние, как утверждается, способствуют расслаблению и расширению сосудов, что облегчает кровоток.

«Вопрос о том, влияет ли кислотность слюны во рту на превращение неактивного нитрата в более активный нитрит, и если да, то каким образом, является фундаментальным, поскольку он влияет на ряд важных физиологических функций, в том числе на артериальное давление. Однако этот процесс изучен недостаточно. Хотя большинство исследований показывают, что повышение кислотности препятствует преобразованию нитратов, этот процесс длиной в несколько часов никогда не изучался в организме в целом», - отметил старший преподаватель клинической медицины и наук в области сердечно-сосудистых заболеваний и метаболизма в Королевском колледже Лондона Эндрю Уэбб.

В ходе эксперимента здоровые добровольцы жевали резинку с сахаром или без в течение трех–шести часов после употребления порции свекольного сока. Анализы показали, что при сладкой жвачке кислотность слюны повышалась, а уровень нитритов во рту был на 45% выше, чем при резинке без сахара. В целом по организму уровень нитритов оказался выше на 25%.

Использование жевательной резинки с сахаром привело к снижению систолического и диастолического артериального давления почти на 3/2 мм рт. ст. по сравнению с вариантом без сахара. Ученые подчеркивают, что этот эффект является краткосрочным и длится всего несколько часов.

«Бактерии, живущие в нашем рту, играют важнейшую роль в преобразовании нитратов из таких продуктов, как свекла, в полезные соединения, которые помогают расслаблять кровеносные сосуды и снижать артериальное давление. Наши результаты показывают, что сахар может создавать более благоприятную среду для этого процесса», - рассказал соавтор исследования из Университета Рединга Доктор Шарлотта Миллс.

При этом авторы работы не рекомендуют употреблять сахар на регулярной основе из-за рисков для здоровья зубов и метаболизма. По словам Миллс, исследование является лишь «доказательством концепции», а в будущем ученые сосредоточатся на поиске более безопасных для зубов способов достижения аналогичного эффекта.