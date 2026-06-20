Названы регионы России с самыми высокими пенсионными выплатами в 2026 году

Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года зафиксирован в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и Камчатском крае. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми 20 июня ознакомилось «РИА Новости».

Согласно статистике, в Чукотском автономном округе средний размер пенсии составил 42,3 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе показатель достиг 38,9 тыс. рублей, а в Камчатском крае — 37,7 тыс. рублей.

В пятерку регионов с наиболее высокими пенсионными выплатами также вошли Магаданская область (37,5 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (37,1 тыс. рублей).

Соцфонд 19 июня сообщил, что почти 600 тыс. пенсионеров и граждан предпенсионного возраста получили единовременные выплаты пенсионных накоплений в 2025 году. Согласно статистике, всего в 2025 году Социальный фонд назначил 719,7 тыс. выплат, из которых 592,6 тыс. пришлись на единовременные выплаты.