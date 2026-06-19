Появился план мероприятий в Пскове на День молодежи

План мероприятий, которые пройдут в Пскове в День молодежи, опубликовал в Мах глава города Борис Елкин.
Афиша: Борис Елкин / Max
В 11:00 в Детском парке (у центрального входа) пройдёт прогулка с колясками «В ритме города». Молодые семьи смогут отправиться на экскурсию по историческому центру, узнать любопытные факты о Пскове и просто приятно провести время.
В 12:00 в сквере имени Александра Невского развернётся фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц».
В 16:00 на площадке у Троицкого моста, в парке реки Псковы, состоится праздничная программа «Время быть».
В 18:00 на парковке у ТЦ «ФЬОРД плаза» стартует фестиваль «Точка сцепления».
А 28 июня в 15:00 всех приглашают в пространство «Лофт» (Спортивная, 1б) на фестиваль «Артчелла». Здесь будут творческие мастер-классы, интерактивные площадки и море возможностей проявить свои таланты.
«День молодёжи – это про тех, кто не боится мечтать, пробовать новое и менять мир вокруг себя. Это праздник активных, талантливых и инициативных людей. Приходите, приводите друзей и близких – давайте вместе сделаем эти дни по-настоящему яркими! До встречи на площадках Дня молодёжи!» - заключил Борис Елкин.
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