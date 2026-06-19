Появился план мероприятий в Пскове на День молодежи

План мероприятий, которые пройдут в Пскове в День молодежи, опубликовал в Мах глава города Борис Елкин.

Афиша: Борис Елкин / Max

«Совсем скоро, 27 июня, Псков по-настоящему зарядится энергией молодости, таланта и движения вперёд – мы будем отмечать День молодёжи! Для жителей и гостей города мы подготовили насыщенную программу, где каждый найдёт что-то по душе: и семьи с малышами, и любители спорта, и творческая молодёжь, и те, кому близки скорость и техника», - сообщил Борис Елкин.

В 11:00 в Детском парке (у центрального входа) пройдёт прогулка с колясками «В ритме города». Молодые семьи смогут отправиться на экскурсию по историческому центру, узнать любопытные факты о Пскове и просто приятно провести время.

В 12:00 в сквере имени Александра Невского развернётся фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц».

«Вас ждут яркие показательные выступления, соревнования и неповторимая атмосфера уличной культуры», - отметил Борис Елкин.

В 16:00 на площадке у Троицкого моста, в парке реки Псковы, состоится праздничная программа «Время быть».

«Этот праздник – в том числе для наших выпускников и всей псковской молодёжи. Будут творческие выступления, общение и особенная атмосфера», - добавил глава города.

В 18:00 на парковке у ТЦ «ФЬОРД плаза» стартует фестиваль «Точка сцепления».

А 28 июня в 15:00 всех приглашают в пространство «Лофт» (Спортивная, 1б) на фестиваль «Артчелла». Здесь будут творческие мастер-классы, интерактивные площадки и море возможностей проявить свои таланты.

«День молодёжи – это про тех, кто не боится мечтать, пробовать новое и менять мир вокруг себя. Это праздник активных, талантливых и инициативных людей. Приходите, приводите друзей и близких – давайте вместе сделаем эти дни по-настоящему яркими! До встречи на площадках Дня молодёжи!» - заключил Борис Елкин.