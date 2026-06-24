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214 лет назад в этот день началась Отечественная война 1812 года

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(12) 24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию — после полуночи по четырём наведённым мостам началась переправа французских войск через пограничный Неман. В 6 часов утра (12) 24 июня 1812 года авангард французских войск вошёл в российскую крепость Ковно.

Неприятелю противостояла русская армия под командованием генералов М. Барклая-де-Толли, П. Багратиона и А. Тормасова.

Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск.

(8) 20 августа российский император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузова, который и возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородино. А затем он, не смотря на решение оставить Москву французам, сумел создать для наполеоновской армии такие условия, что французы, не получив ни продовольствия, ни отдыха, вынуждены были отступать в сторону Калуги.

Русская же армия под командованием Кутузова развернула «малую войну» силами армейских партизанских отрядов.

Попытки Наполеона вступить в переговоры были отвергнуты. А в битве при Березине 26-28 ноября большая часть его армии была уничтожена. К концу декабря Наполеон был окончательно изгнан из России, пишет calend.ru.

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