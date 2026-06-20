Эксперт назвала размер надбавки к пенсии работающих пенсионеров в 2026 году

Работающие пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере до 470,28 рубля после перерасчета в августе. Об этом 20 июня сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рубля в месяц», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, перерасчет в августе отличается от ежегодной индексации и проводится с учетом страховых взносов, которые работодатель перечислил за предыдущий год.

Татьяна Подольская уточнила, что итоговый размер прибавки зависит от уровня официальной заработной платы. Также отмечается, что перерасчет осуществляется автоматически и не требует подачи заявления в Социальный фонд России.