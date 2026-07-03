Названы два условия для прогулок с собакой без поводка в российском лесу

В общем случае гулять в лесу с собакой без поводка можно, если это не создаёт угрозы окружающим и не может быть истолковано как охота, предупредил Николай Шматков, эксперт «Народного фронта».

«Кроме того, на особо охраняемых территориях, в зависимости от положения и режима конкретных ООПТ, нахождение без поводка с собакой может быть запрещено, а на некоторые объекты люди с животными не допускаются вовсе», — добавил он.

Например, на лосиную биостанцию в подмосковном «Лосином острове» с собакой не пустят, поскольку лоси и олени воспринимают её как волка, подчеркнул Николай Шматков, пишет RT.