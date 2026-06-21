Более 70 членов избирательных комиссий Псковской области медицинские работники

День медицинского работника отмечается в России 21 июня. Праздник посвящён всем специалистам системы здравоохранения: от врачей и медсестёр до фельдшеров, санитаров, лаборантов и студентов-медиков, которые только готовятся встать на стражу здоровья жителей страны. Более 70 членов территориальных и участковых избирательных комиссий Псковской области — это люди в белых халатах, сообщила Избирательная комиссия Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области / Мах

Более 70 членов территориальных и участковых избирательных комиссий Псковской области — это люди в белых халатах. Особенно в комиссии отмечают, что благородная миссия медицинских работников находит отклик и в других сферах жизни.

Избирательная комиссия Псковской области совместно с Министерством здравоохранения региона реализует проект «Здоровье наших избирателей». В дни голосования у избирательных участков работают мобильные пункты, где можно измерить давление, пройти осмотр или получить консультацию врача.

«От всей души поздравляем всех причастных с профессиональным праздником! Желаем вам крепкого, сил, терпения и благодарных пациентов. Спасибо за ваш бесценный труд!» — комментируют в Избирательной комиссии.