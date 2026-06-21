Роспатент назвал пятерку лучших медицинских изобретений российских ученых

Эксперты Роспатента ко Дню медицинского работника отобрали для пятерку лучших медицинских изобретений российских ученых, среди них — распылитель для оперирования раковых опухолей и умный шлем для незрячих людей.

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День медицинского работника отмечается в текущем году сегодня, 21 июня.

Так, сотрудники Сеченовского университета разработали специальное устройство для проведения эффективной и быстрой химиотерапии при раке. Оно позволяет быстро распылять лекарство в брюшной полости во время операции. Удобным делает распылитель именно его компактность в сравнении с другим медицинским оборудованием.

В пятерку лучших изобретений вошел также шлем для незрячих людей, разработанный ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В него встроена камера и гироскоп, который измеряет скорость движения объектов вокруг. Устройство сканирует обстановку и предупреждает человека в случае обнаружения угроз. Например, если незрячий будет двигаться по направлению к пешеходному переходу, а в это время будет гореть красный сигнал светофора — шлем предупредит об этом и скажет подождать.

Ученые из МГУ разработали более долговечный медицинский имплант. Он покрыт специальными электродами, которые делают имплант совместимым с организмом человека — за счет этого снижается риск воспалений.

В НГТУ разработали протез кисти и предплечья, который считывает изменения кровотока. Протез измеряет биологические сигналы организма, на их основе определяет намерение человека, а затем выполняет нужное движение. Устройство может брать мелкие предметы пальцами и удерживать более тяжелые объекты всей кистью.

Инженеры московской компании «Стерн» разработали установку для осмотра и лечения заболеваний уха, горла и носа. Эта установка состоит из камеры, располагает системой голосового управления и автоматического распознавания речи. Таким образом, врач голосовыми командами может сделать снимок органов, сохранить материалы в электронной карте пациента и перевести продиктованные врачом данные в текст, пишет «РИА Новости».