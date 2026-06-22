Игорь Иванов: 22 июня — дата, навсегда разделившая историю нашей страны на «до» и «после»

22 июня — дата, которая навсегда разделила историю нашей страны на «до» и «после», отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в День памяти и скорби, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«85 года назад в этот ранний час мирная жизнь миллионов людей была прервана вероломным нападением нацистской Германии. Началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная и жестокая в истории человечества. Для нас, жителей Псковской земли, этот день имеет особое значение. Наш край одним из первых принял на себя удар врага. Псковщина стала местом беспримерного мужества фронтовиков, самоотверженности партизан и подпольщиков, нечеловеческих испытаний для мирных граждан. Мы помним каждую сожженную деревню, каждого павшего солдата, каждого, кто погиб от голода и пыток в оккупации», - сказал Игорь Иванов.

Сегодня мы склоняем головы перед поколением победителе, продолжил глава облсовпрофа: «Профсоюзы Псковщины свято чтут память о тех, кто прямо с рабочих мест уходил на фронт, и тех, кто в тылу, не жалея сил, ковал оружие Победы под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Именно это единство фронта и тыла, железная воля и преданность Родине позволили нам выстоять и сокрушить врага».