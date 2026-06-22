Ирина Толмачева: Моя задача — донести до людей информацию

«Моя задача — донести до людей информацию, чтобы они понимали свои права, возможности и обязанности», - заявила депутат Законодательного Собрания Псковской области, генеральный директор ООО «Псковагроинвест» Ирина Толмачева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я, как руководитель большого предприятия, считаю себя транслятором между моими сотрудниками, избирателями и Законодательным Собранием в их проблемах, чаяниях, которые я стараюсь донести. Принимая решения, законы, я доношу, как их желания могут быть использованы в жизни», - сказала Ирина Толмачева.

Депутат отметила, что одной из форм общения с избирателями являются депутатские приемы. «Это моя ежедневная работа, избирателей волнуют обычные житейские проблемы, заботы. Их волнует вопрос аварийных деревьев, качество дорог, освещения, размер тарифов, проблемы начисления пособий или их выплаты», - уточнила гостья студии.