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Псковский суд признал законным лишение отца выплат за погибшего на СВО сына

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Псковский областной суд признал законным лишение выплат отца погибшего военнослужащего, который не участвовал в воспитании сына, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Мать погибшего военнослужащего обратилась в суд с иском о лишении бывшего супруга права на получение выплат в связи с гибелью сына при исполнении обязанностей военной службы.

В обоснование иска указала, что брак между сторонами расторгнут в 1993 году, после чего ответчик участия в воспитании и содержании сына не принимал, алименты выплачивал лишь до 1997 года. Сын погиб в ходе специальной военной операции, награждён Орденом Мужества посмертно. Женщина полагала, что отец, фактически устранившийся от воспитания, не должен получать социальные выплаты, предназначенные для родителей, вырастивших защитника Отечества.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав на ненадлежащее исполнение ответчиком родительских обязанностей.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции. В суде апелляционной инстанции настаивал на том, что мать препятствовала его общению с сыном, а после совершеннолетия ребёнка отношения с ним были налажены.

Судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции правильными, отметив, что юридически значимым является исполнение родительских обязанностей до достижения ребёнком совершеннолетия. Доказательств участия отца в воспитании, формировании личности и материальном содержании сына в период с 1997 по 2009 год не представлено. Эпизодическое общение и подарки после 18 лет не компенсируют длительное уклонение от родительских обязанностей.

По результатам апелляционного рассмотрения решение Великолукского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

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