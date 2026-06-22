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Стал известен график приема граждан депутатами Заксобрания Псковской области

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Приемы граждан проведут депутаты Законодательного Собрания Псковской области на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

23 июня, во вторник, с 10:00 до 12:00 граждан примет вице-спикер Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

24 июня, в среду, с 10:00 до 12:00 прием проведет Елена Лунгу, округ №2 (часть города Пскова – район Запсковье).

25 июня, в четверг, с 10:00 до 12:00 граждан примет вице-спикер Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский районы).

8 (8112) 66-25-12 – телефон для записи на приём к депутатам Законодательного Собрания Псковской области в общественной приёмной партии «Единая Россия» (Псков, улица Гоголя, 9).

«По этому же номеру можно связаться с депутатом, если по какой-то причине вы не можете присутствовать на приёме лично», - сообщили в Заксобрании.
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Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Лунгу Елена Сергеевна

Лунгу Елена Сергеевна

Депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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