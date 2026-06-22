Стал известен график приема граждан депутатами Заксобрания Псковской области

Приемы граждан проведут депутаты Законодательного Собрания Псковской области на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

23 июня, во вторник, с 10:00 до 12:00 граждан примет вице-спикер Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

24 июня, в среду, с 10:00 до 12:00 прием проведет Елена Лунгу, округ №2 (часть города Пскова – район Запсковье).

25 июня, в четверг, с 10:00 до 12:00 граждан примет вице-спикер Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский районы).

8 (8112) 66-25-12 – телефон для записи на приём к депутатам Законодательного Собрания Псковской области в общественной приёмной партии «Единая Россия» (Псков, улица Гоголя, 9).