Бесплатно повысить квалификацию предлагают псковским педагогам СПО 

Педагогов Псковской области, работающих в системе среднего профессионального образования, приглашают принять участие в бесплатных программах повышения квалификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Изображение: ПОИПКРО

«Восемь образовательных программ, которые полностью охватывают все аспекты организации и сопровождения воспитательного процесса в колледжах и техникумах. Выберите направление, которое отвечает запросам именно вашей образовательной организации: от обновления нормативной базы до внедрения отраслевого подхода и развития молодежных инициатив», - отметили в ПОИПКРО.

Обучение в удобном формате:

Очное обучение — для глубокого погружения в проектную работу, обмена опытом с коллегами со всей страны и живого нетворкинга.

Заочное обучение (с применением ДОТ и ЭО) — дистанционный формат для тех, кто хочет осваивать новые компетенции без отрыва от основной работы.

Прием заявок на обучение открыт до 30 июня.

По вопросам формирования заявок можно обратиться по номеру телефона: +7 (86133) 93-520 (доб. 505).