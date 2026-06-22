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Бесплатно повысить квалификацию предлагают псковским педагогам СПО 

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Педагогов Псковской области, работающих в системе среднего профессионального образования, приглашают принять участие в бесплатных программах повышения квалификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Изображение: ПОИПКРО

«Восемь образовательных программ, которые полностью охватывают все аспекты организации и сопровождения воспитательного процесса в колледжах и техникумах. Выберите направление, которое отвечает запросам именно вашей образовательной организации: от обновления нормативной базы до внедрения отраслевого подхода и развития молодежных инициатив», - отметили в ПОИПКРО.

Обучение в удобном формате:

  • Очное обучение — для глубокого погружения в проектную работу, обмена опытом с коллегами со всей страны и живого нетворкинга.
  • Заочное обучение (с применением ДОТ и ЭО) — дистанционный формат для тех, кто хочет осваивать новые компетенции без отрыва от основной работы.

⏳Прием заявок на обучение открыт до 30 июня.

По вопросам формирования заявок можно обратиться по номеру телефона:☎️ +7 (86133) 93-520 (доб. 505).

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