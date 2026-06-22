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На Северо-Западе новая неделя стартует аномально тёплой погодой

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Новая неделя на Северо-Западе стартует аномально тёплой погодой, но затем дождевая облачность над регионом станет уплотняться. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос»

«На Северо-Западе новая неделя стартует аномально тёплой погодой – на юге до +22…+27 градусов. Но затем дождевая облачность над регионом станет уплотняться, воздух будет остывать, в результате днём на севере будет +12…+17 градусов, в южных районах до +17…+22 градусов», - рассказали синоптики. 

Напомним, сегодня в Псковской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется от +23 до +28 градусов. 

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