СПбГУ и Сбер запустили совместный пилотный проект по цифровой трансформации управления человеческими ресурсами

В рамках стратегического сотрудничества Санкт‑Петербургского университета со Сбером в СПбГУ успешно реализован пилотный проект, направленный на интеграцию платформы бизнес‑аналитики «Навигатор BI» в образовательный процесс, сообщили в вузе.

Под руководством старшего преподавателя Университета Натальи Бандейкиной и доцента СПбГУ Натальи Покровской студенты первого курса магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» получили уникальную возможность освоить передовой отечественный инструмент визуальной аналитики.

Этот проект внедрен в рамках учебного курса «Методы исследования в управлении человеческими ресурсами», что позволило студентам не только углубить теоретические знания, но и приобрести практические навыки работы с современными аналитическими инструментами, актуальными в профессиональной среде.

На первом этапе студенты прошли обучение в формате цифрового интенсива, включавшего работу на специализированной платформе Bootcamp и серию обучающих вебинаров. По итогам освоения платформы все участники получили официальные сертификаты от Сбера, подтверждающие их компетенции. Практическим итогом стала разработка комплексного проекта по аналитике системы управления персоналом для ООО «Газпромнефть‑Снабжение». В рамках этого проекта студенты использовали инструменты «Навигатор BI», что позволило им провести всесторонний анализ ключевых HR‑показателей. В процессе командной работы они освоили методы визуализации данных с помощью интерактивной панели, научились формулировать обоснованные управленческие выводы и готовить профессиональные презентации, используя принципы бизнес‑логики. Этот образовательный проект предоставил студентам возможность освоить современные цифровые инструменты для автоматизации аналитических процессов. Кроме того, он способствовал развитию у них навыков командной работы, распределения функциональных обязанностей и координации усилий при решении сложных задач.