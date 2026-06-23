Летний дневной лагерь в новой гдовской школе примет лингвистическую смену

На рабочей встрече глава Гдовского округа Вера Алексеева рассказала, как живёт новая школа – один из ключевых социальных объектов муниципалитета. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».
Видео: Михаил Ведерников / «Макс»
По её словам, школа уже активно работает: впервые за долгие годы на её базе открыт летний лагерь дневного пребывания, где отдыхают 20 ребят, в том числе из семей участников СВО.
Разновозрастный отряд показал сплочённость, программа включает экскурсии, спорт и творчество. На июль запланирована лингвистическая смена, куда смогут приехать дети даже из других городов.
Вера Алексеева попросила поддержать проект.
Глава региона поставил задачу завершить все работы до начала нового учебного года.
Строительство школы на 825 мест в Гдове выполнили в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы РФ «Развитие образования».
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