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Летний дневной лагерь в новой гдовской школе примет лингвистическую смену

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На рабочей встрече глава Гдовского округа Вера Алексеева рассказала, как живёт новая школа – один из ключевых социальных объектов муниципалитета. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».

Видео: Михаил Ведерников / «Макс»

По её словам, школа уже активно работает: впервые за долгие годы на её базе открыт летний лагерь дневного пребывания, где отдыхают 20 ребят, в том числе из семей участников СВО. 

Разновозрастный отряд показал сплочённость, программа включает экскурсии, спорт и творчество. На июль запланирована лингвистическая смена, куда смогут приехать дети даже из других городов.

«Вместе с тем остаётся важная проблема – состояние подъездной дороги к учебному заведению. Муниципалитет уже проработал этот вопрос, предварительная смета составляет 36 миллионов рублей», - пишет Михаил Ведерников.

Вера Алексеева попросила поддержать проект.

«Понятно, что округ такие внеплановые траты не потянет, а объект важный. Поэтому принял решение направить средства из резервного фонда правительства области на ремонт», - комментирует губернатор. 

Глава региона поставил задачу завершить все работы до начала нового учебного года. 

Строительство школы на 825 мест в Гдове выполнили в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы РФ «Развитие образования». 

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Алексеева Вера Анатольевна

Алексеева Вера Анатольевна

Глава Гдовского муниципального округа.

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