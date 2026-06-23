При пожарах в Псковской области с начала года погибли 38 человек

2 475 пожаров зарегистрировали в Псковской области за пять месяцев 2026 года, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас зафиксирован рост на 15% по количеству пожаров относительно прошлого года. При пожарах погибли 38 человек, рост на 11%, травмировались 12 человек, рост на 33%. Если мы говорим о сезонном факторе, который влияет на количество пожаров и погибших, то в каждый сезон существуют свои риски. Если мы говорим про начало года, то зима была достаточно холодной, из-за этого увеличилось количество пожаров в жилом секторе. Этому виной печное отопление, электрооборудование, на 45% увеличилось количество пожаров в тот период. Потом снежный покров сошел, и начался пожароопасный период», - пояснил Владимир Якунин.

Замначальника уточнил, что риски пожаров имеются и в летнее время. Основными проблемами в этом сезоне становятся неосторожное обращение с огнем и неисправная электрика.

Пожароопасный сезон был объявлен на территории Псковской области 27 марта.