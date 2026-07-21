Памятник героям-вертолетчикам установят на въезде в Остров

Установку памятника героям-вертолетчикам обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Островского муниципального округа Дмитрием Быстровым в ходе рабочего выезда в район во вторник, 21 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Глава региона осмотрел площадку, на которой планируется установить монументальную композицию. Она находится у въезда в город Остров и хорошо просматривается с федеральной трассы.

Дмитрий Быстров представил концепцию будущего мемориала. Доминирующим элементом монумента станет демилитаризированный летный экземпляр вертолета нового поколения Ка-52.

На месте Михаил Ведерников и Дмитрий Быстров обсудили вопросы реализации проекта, в том числе финансирования мероприятий по благоустройству прилегающей территории будущего памятника.

На объекте присутствовали председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, выпускник программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и другие официальные лица.

Напомним, еще один памятник воинам-вертолетчикам, которые служили Отечеству на Псковской земле и погибли в ходе выполнения специальных задач, открыт в Островском муниципальном округе, на территории воинской части, в прошлом году. Торжественная церемония прошла в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

Островский округ сегодня отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.