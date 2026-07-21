Островский округ отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский в своем канале в Мах поздравил Островский округ с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
За мир и свободу Островского района заплачена огромная цена — жизнями солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, напомнил парламентарий.
Депутат также пожелал жителям Островского округа мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Степановича Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую.
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