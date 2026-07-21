Островский округ отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский в своем канале в Мах поздравил Островский округ с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

За мир и свободу Островского района заплачена огромная цена — жизнями солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, напомнил парламентарий.

«Мы склоняем головы перед мужеством тех, кто сражался за Родину, восстанавливал разрушенные города и деревни, возвращал людей к мирной жизни. Наш долг — бережно хранить память о подвиге поколения победителей и передавать её детям и внукам. Пока мы помним имена героев, рассказываем правду о войне и заботимся о ветеранах, сохраняется связь поколений и духовная сила нашего народа», — уверен Александр Козловский.

Депутат также пожелал жителям Островского округа мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

«Вечная память павшим героям! Низкий поклон освободителям!» — резюмировал парламентарий.

Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Степановича Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую.