Бургеры и кола могут испортить мозг - ученые

«Западная диета» с высоким содержанием жиров и сахара ведет к психическим расстройствам у самок мышей взрослого и пожилого возраста, установили ученые НИУ «БелГУ» в составе международного научного коллектива. Авторы считают, что выявленные закономерности могут работать и у людей. Результаты исследования опубликованы в Metabolites.

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«Западная диета», богатая насыщенными жирами, холестерином и сахарами, широко распространена во всем мире. По данным научных исследований, такое питание вызывает нарушения, которые могут привести к серьезным заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы, неалкогольной жировой болезни печени и проблемному поведению, рассказал заведующий лабораторией генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») Алексей Дейкин.

«"Западная диета" вызывает системное воспаление и сбои в работе организма. Они приводят к ожирению, диабету и другим обменным, гормональным нарушениям, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти», — рассказал он.

Ученые НИУ «БелГУ» совместно с коллегами из России, КНР, Нидерландов, Франции и ФРГ исследовали, как «западная диета» влияет на процессы, связанные с обратным захватом серотонина.

Серотонин — химическое вещество, которое передает сигналы между нейронами в мозгу и теле и «управляет» мыслями, эмоциями, движениями, сном и некоторыми физиологическими процессами.

Процесс забора нейронами неиспользованного серотонина из межклеточного пространства называется обратным захватом. При депрессии обратный захват происходит слишком быстро, снижая уровень серотонина. Блокировка обратного захвата лекарствами позволяет оставить больше серотонина и улучшить настроение.

«Лекарства, которые применяются для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, фибромиалгии и тревожных расстройств, воздействуют на так называемый "серотониновый транспортер" (SERT), который управляет обратным захватом серотонина. Мы выяснили, что увеличение веса и высококалорийная диета нарушают работу SERT и ухудшают психическое состояние стареющих мышей», — рассказала руководитель исследования профессор Маастрихтского университета Татьяна Стрекалова.

Три недели пожилым самкам мышей давали корм с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и холестерина. В результате у животных снизилась толерантность к глюкозе и изменилась экспрессия ряда генов гипоталамуса и печени, которые контролируют метаболические процессы и эмоциональность.

«Мы увидели, что нарушения обмена веществ у мышей сопровождаются аномальным поведением, таким как снижение исследовательской активности в новых условиях, импульсивность, нарушение поведения и беспомощность. Оказалось, что самки особенно уязвимы к вызванным диетой метаболическим и поведенческим нарушениям, особенно в процессе старения», — сообщила Стрекалова.

Нарушения проявлялись в том, что мыши реже обследовали новые пространства, дольше замирали в неподвижности, не пытаясь выбраться из воды в тесте принудительного плавания, не решались спуститься с платформы в тесте «шаг вниз» и медленнее подходили к новым объектам. Также мыши показали худшую память, что говорит о когнитивных проблемах.

«Практический вывод из этих данных таков: нездоровое питание, перенасыщенное животными жирами и простыми углеводами, способно не только нарушить обмен веществ, но и спровоцировать тревожное, депрессивное поведение и ухудшить память. Следовательно, контроль за рационом — не просто забота о фигуре или сердце, а реальный инструмент профилактики психических расстройств, особенно в уязвимых группах населения», — сообщил Дейкин.

По его мнению, перенести эти выводы на людей позволяет существование генетического аналога: у человека полиморфизм гена SLC6A4 (5-HTTLPR) приводит к снижению работы серотонинового транспортера. Носители «короткого» аллеля гена, как и мыши с частичным дефицитом SERT, чаще страдают от тревоги и депрессии.

«Исследование специально проводилось на стареющих самках, потому что женщины в менопаузе являются группой наивысшего риска метаболических и психических нарушений. Поскольку базовые биохимические механизмы едины для млекопитающих, полученные закономерности с высокой вероятностью работают и у людей», — заключил ученый.

В будущем ученые нацелены найти молекулярные мишени для персонализированной профилактики и лечения метаболически обусловленных психических расстройств, пишет РИА Новости.