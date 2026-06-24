Фасад, фундамент и отмостку обновят в псковской школе №13. Такие поручения глава Пскова Борис Елкин дал своему заместителю в ходе контрольного выезда с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым и председателем Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Пскова, директором школы №29 Еленой Синёвой. Об этом градоначальник сообщил в Max.
Фотографии: Борис Елкин / Max
Работы по капитальному ремонту фасада и фундаменту подрядчик обязуется выполнить к 1 сентября.
Полное обновление столовой, отделочные работы в коридорах и учебных классах здесь были проведены за счёт федерального и муниципального финансирования в прошлом году, напомнил глава Пскова.
«Важно, что работа над улучшением школ не заканчивается с приёмкой объекта. Мы придерживаемся комплексного подхода: продолжаем учитывать и брать в работу предложения, которые появляются уже в процессе эксплуатации обновлённых помещений – залов, кабинетов, площадок», - уточнил Борис Елкин.
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