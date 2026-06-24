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Фасад, фундамент и отмостку обновят в псковской школе №13 

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Фасад, фундамент и отмостку обновят в псковской школе №13. Такие поручения глава Пскова Борис Елкин дал своему заместителю в ходе контрольного выезда с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым и председателем Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Пскова, директором школы №29 Еленой Синёвой. Об этом градоначальник сообщил в Max.  

Фотографии: Борис Елкин / Max

Работы по капитальному ремонту фасада и фундаменту подрядчик обязуется выполнить к 1 сентября.

Полное обновление столовой, отделочные работы в коридорах и учебных классах здесь были проведены за счёт федерального и муниципального финансирования в прошлом году, напомнил глава Пскова. 

«Мы заменили инженерные коммуникации, систему пожарной безопасности и видеонаблюдения. Дополнительно за счёт средств местного бюджета удалось восстановить два лестничных марша и установить новую металлическую противопожарную дверь», - поделился он.

«Важно, что работа над улучшением школ не заканчивается с приёмкой объекта. Мы придерживаемся комплексного подхода: продолжаем учитывать и брать в работу предложения, которые появляются уже в процессе эксплуатации обновлённых помещений – залов, кабинетов, площадок», - уточнил Борис Елкин. 

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Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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