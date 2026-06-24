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Виктор Мусатов назвал породы деревьев для лесовосстановления

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На территории Псковской области высаживаются две породы деревьев — сосна и ель. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

«Лесовосстановление мы должны делать теми породами, которые распространены в нашей местности. Причем и семена, и саженцы должны быть районированы под Псковскую область. Мы не можем осуществлять лесовосстановление нерайонированными семенами», - заметил Виктор Мусатов. 

По словам министра, это «не значит, что в области не могут формироваться высококачественные березовые насаждения». Более того, в советское время были эксперименты по выращиванию экзотических растений, например, кедра. «Но искусственное лесовосстановление у нас делается только сосной и елью, в зависимости, в том числе, от почвенных условий», - сказал гость студии. 

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Мусатов Виктор Юрьевич

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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