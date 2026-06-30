«Беседка»: О Научно-образовательном центре олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Разговор будет посвящен деятельности Научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ. Подробнее о том, как на площадке университета ведется системная подготовка школьников к всероссийской олимпиаде, расскажет директор центра Светлана Косачёва, а специалисты центра, олимпиадные тренеры Глеб Кулаев и Сергей Крушеванов смогут дополнить разговор еще и с позиции бывших воспитанников центра.

Сергей Крушеванов – в недавнем прошлом школьник из Опочки, прошел подготовку в ЦОД, стал призером всероссийской олимпиады школьников по истории. Сейчас учится в МГУ, но, несмотря на это, продолжает сотрудничество с ПсковГУ и участвует в подготовке следующего поколения школьников. Глеб Кулаев - из Пскова, прошел подготовку в ЦОД, участвовал во всероссийский олимпиаде по истории, стал призёром перечневых олимпиад, сейчас студент ВШЭ в Москве. Заключительный этап всероссийской олимпиады в свое время не выиграл, но подготовка помогла ему выиграть олимпиаду РАНХиГС.

О том, как качественно подготовиться к школьным олимпиадам, слушайте в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.