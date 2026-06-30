 
Общество

50% трудоустроенных псковичей регулярно перерабатывают — опрос

0

Большинство трудоустроенных псковичей (50%) регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. 

Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы. В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

С возрастом о переработках сообщают реже: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 54%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 45%.

Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 46%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 62%.

Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026