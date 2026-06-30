50% трудоустроенных псковичей регулярно перерабатывают — опрос

Большинство трудоустроенных псковичей (50%) регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы. В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

С возрастом о переработках сообщают реже: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 54%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 45%.

Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 46%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 62%.

Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.