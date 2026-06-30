Чувствительность лица вернули великолучанину благодаря стентированию сонной артерии

Плановое стентирование сонной артерии провели рентгенэндоваскулярные хирурги филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Видео и фото: ПОКБ

В отделение поступил пациент в плановом порядке. Жалоба была нестандартной: не привычная боль или головокружение, а сглаженность носогубной складки, мимических мышц справа и слабость в руке — лицо словно потеряло свою эмоциональную выразительность.

«Это классический "малый" инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА) в бассейне правой сонной артерии. Суженный сосуд не давал мозгу достаточно кислорода, из-за чего временно «отключалась» часть лицевого нерва», - пояснили в ПОКБ.

Пациенту провели операцию — стентирование правой внутренней сонной артерии через прокол в бедренной артерии. В место сужения (стеноза) установили один стент, который восстановил полноценный кровоток.