 
Общество

Быстрый интернет может появиться в отдаленных населенных пунктах

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Российские операторы получат недискриминационный доступ к инфраструктуре смежных отраслей, включая линии электропередачи и контактные сети транспорта. О введении такой практики говорится в итоговом списке предложений участников рынка к Стратегии развития отрасли связи, поправки в которую сейчас готовит Минцифры.

«Данный механизм должен базироваться на применении экономически обоснованных регулируемых тарифов, что позволит исключить барьеры монополистического характера и оптимизировать структуру капитальных затрат», — говорится в документе.

Также при строительстве и реконструкции объектов транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры, финансируемых за счет бюджетных средств, должно быть предусмотрено создание инфраструктуры для размещения сетей связи, следует из предложений к стратегии.

Эта инициатива отдельно рассматривается отраслевым сообществом на площадке АНО «Цифровая экономика», рассказали в этой организации. На законодательном уровне уже урегулирован вопрос о размещении линий и сооружений связи вдоль автомобильных дорог — этот опыт предлагается распространить и на объекты смежных отраслей — электроэнергетики, железнодорожного транспорта и прочие, указывают там.

Инициатива по обеспечению недискриминационного доступа к инфраструктуре смежных отраслей — правильный и давно назревший шаг, считает гендиректор оператора ЕСК Алхас Мирзабеков. Операторы регулярно сталкиваются с ситуациями, когда доступ к опорам ЛЭП, канализации, коллекторам и полосам отвода либо закрыт под разными предлогами, либо предлагается по тарифам, которые делают реализацию проекта экономически нецелесообразной, сказал он «Известиям».

Доступ к инфраструктуре смежных отраслей позволит операторам сэкономить на строительстве линий связи — расходы не будут отражаться на тарифах для абонентов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Кабели связи могут появиться там, куда сейчас их сложно и нерентабельно вести — например, в отдаленных населенных пунктах, где есть ЛЭП, но при этом, зачастую, нет даже нормальных дорог, указал он. При этом надо соблюдать баланс интересов владельцев и операторов связи, заключил эксперт.

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