Ветеран труда, преподаватель по классу баяна Владимир Миронов скончался в Великих Луках

Скончался ветеран труда, преподаватель по классу баяна Детской музыкальной школы №1 города Великие Луки Владимир Миронов, сообщается в группе музыкальной школы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Детская музыкальная школа №1

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни ветеран труда, преподаватель по классу баяна Владимир Васильевич Миронов. Выражаем искренние соболезнования его семье, близким и друзьям», - сообщили в музыкальной школе.

В школе Владимир Миронов трудился с 1996 по 2022 годы.

«В памяти коллег, близких и учеников Владимир Васильевич останется добрым, порядочным человеком и профессионалом своего дела. Вечная память», - добавили в школе.

Прощание с Владимиром Мироновым состоялось сегодня. Похоронят его на кладбище в Мордовичах.