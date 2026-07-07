Ветеран труда, преподаватель по классу баяна Владимир Миронов скончался в Великих Луках

Скончался ветеран труда, преподаватель по классу баяна Детской музыкальной школы №1 города Великие Луки Владимир Миронов, сообщается в группе музыкальной школы в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Детская музыкальная школа №1
В школе Владимир Миронов трудился с 1996 по 2022 годы.
«В памяти коллег, близких и учеников Владимир Васильевич останется добрым, порядочным человеком и профессионалом своего дела. Вечная память», - добавили в школе.
Прощание с Владимиром Мироновым состоялось сегодня. Похоронят его на кладбище в Мордовичах.