 
Общество

В Псковском округе восстанавливают дорогу в СНТ «Строитель» после сильного ливня

0

Администрация Псковского округа начала восстанавливать дорогу в СНТ «Строитель» теротдела Торошино, которую накануне размыл и подтопил сильный дождь, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского муниципального округа

На место происшествия незамедлительно выехали первый заместитель главы администрации Псковского округа Артем Иванов, специалисты теротдела, сотрудники МЧС России по Псковской области и представители дорожной службы. Они осмотрели поврежденный участок, определили объем необходимых работ и приняли решение о проведении восстановительных мероприятий. 

Сейчас подрядчик ведет работы: на участке работает техника, специалисты уже доставили водопропускную трубу. В ближайшее время дорожники завезут камни для укрепления конструкции. 

Глава округа Наталья Федорова лично выехала на место, уточнила у подрядчика детали и сроки работ, пообщалась с населением и заверила жителей, что муниципалитет прикладывает все усилия для скорейшего восстановления транспортного сообщения. 

Напомним, накануне на территории СНТ «Строитель» теротдела Торошино в результате сильного дождя произошло подтопление и размытие проезжей части дороги.

 
«Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и соблюдать осторожность при передвижении. Вопрос восстановления транспортной доступности СНТ находится на личном контроле у главы муниципалитета. Предпринимаются необходимые меры для ликвидации последствий непогоды», - добавили в администрации округа.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026