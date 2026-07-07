В Псковском округе восстанавливают дорогу в СНТ «Строитель» после сильного ливня

Администрация Псковского округа начала восстанавливать дорогу в СНТ «Строитель» теротдела Торошино, которую накануне размыл и подтопил сильный дождь, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского муниципального округа

На место происшествия незамедлительно выехали первый заместитель главы администрации Псковского округа Артем Иванов, специалисты теротдела, сотрудники МЧС России по Псковской области и представители дорожной службы. Они осмотрели поврежденный участок, определили объем необходимых работ и приняли решение о проведении восстановительных мероприятий.

Сейчас подрядчик ведет работы: на участке работает техника, специалисты уже доставили водопропускную трубу. В ближайшее время дорожники завезут камни для укрепления конструкции.

Глава округа Наталья Федорова лично выехала на место, уточнила у подрядчика детали и сроки работ, пообщалась с населением и заверила жителей, что муниципалитет прикладывает все усилия для скорейшего восстановления транспортного сообщения.

Напомним, накануне на территории СНТ «Строитель» теротдела Торошино в результате сильного дождя произошло подтопление и размытие проезжей части дороги.