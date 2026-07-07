Появились фото контрабандных сигарет, которые перевозила ОПГ через Псковскую область

Псковские таможенники и сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли канал контрабанды табачной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СЗТУ.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ

Продолжительный период оперативные сотрудники двух ведомств фиксировали и анализировали информацию о преступной деятельности группы лиц, организовавшей незаконную поставку сигарет белорусского производства в Северную столицу.

Немаркированные табачные изделия подельники перемещали через границу по лесным дорогам в транспортных средствах разной грузоподъемности.

Преступную деятельность злоумышленники осуществляли, в основном, по ночам, используя одновременно до 20 автомобилей, которые позволяли транспортировать до 700 коробок с сигаретами. Так, например, в одном из внедорожников оперативники обнаружили более 23 540 пачек сигарет различных наименований, свободная рыночная стоимость на территории Российской Федерации такого количества табачной продукции превышает 3 601 600 рублей.

Доставленные в Санкт-Петербург табачные изделия контрабандисты реализовывали на внутреннем рынке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1УК РФ (контрабанда табачных изделий, совершенная организованной группой в крупном размере). Четыре фигуранта по решению суда заключены под стражу. Проводятся неотложные следственные действия.