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73% псковичей проверяют работодателя перед трудоустройством — опрос

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73% псковичей проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. В опросе, который прошел с 1 по 9 июня, приняли участие представители экономически активного населения.

18% участников опроса не изучают информацию о компании.

Мужчины подходят к процессу трудоустройства более внимательно: о проверке работодателей сообщили 75% из них против 71% среди женщин.

Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чуть чаще, чем молодежь и старшее поколение.

Чем выше доход, тем выше бдительность соискателей: если среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей изучают информацию о компании 74%, то среди тех, чья зарплата больше, — уже 81%.

Чаще всего соискатели, которые проверяют организации, читают отзывы сотрудников и изучают черные списки — эту стратегию используют 73%  опрошенных.  Данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах ищут еще 17%. 14% выходят на официальный сайт компании. 7% горожан опрашивают знакомых, 3% изучают требования вакансий и карточку компании, по 2% заглядывают в соцсети работодателей, проверяют возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продукции или услугах. 1 из 100 интересуется данными о руководителе.

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