Глава Пскова поблагодарил коммунальщиков за ежедневный труд по благоустройству

Глава города Пскова Борис Елкин отметил ежедневный труд коммунальных служб, которые обеспечивают чистоту и порядок в областной столице круглый год. Об этом он пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Борис Елкин / «Макс»

«Незаметная, но очень важная работа коммунальных служб помогает сохранять уют и комфорт в нашем городе в любое время года», - пишет Борис Елкин.

По его словам, специалисты ежедневно трудятся, чтобы Псков оставался чистым и благоустроенным: косят траву, выкапывают борщевик, подметают улицы и тротуары, убирают мусор, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют остановки и делают многие другие работы. Ни одна задача не остаётся без внимания, подчеркнул Борис Елкин.