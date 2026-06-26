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Глава Пскова поблагодарил коммунальщиков за ежедневный труд по благоустройству

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Глава города Пскова Борис Елкин отметил ежедневный труд коммунальных служб, которые обеспечивают чистоту и порядок в областной столице круглый год. Об этом он пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Борис Елкин / «Макс»

«Незаметная, но очень важная работа коммунальных служб помогает сохранять уют и комфорт в нашем городе в любое время года», - пишет Борис Елкин.
 

По его словам, специалисты ежедневно трудятся, чтобы Псков оставался чистым и благоустроенным: косят траву, выкапывают борщевик, подметают улицы и тротуары, убирают мусор, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют остановки и делают многие другие работы. Ни одна задача не остаётся без внимания, подчеркнул Борис Елкин. 

«Спасибо коммунальщикам за ответственный и непростой труд! Вместе мы делаем любимый город лучше!» - заключает глава города.
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