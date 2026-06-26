«Прессинг»: СМИ и выборы, боязливые кандидаты, кому это надо

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие обсудят освещение в СМИ предстоящих осенью выборов в Законодательное Собрание Псковской области и в Госдуму.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как бездарно одни кандидаты упускают свой шанс на общение с избирателями через самый популярный в регионе медийный ресурс, другие — живут в собственном информационном пузыре, а государственные медиа чужих не пускают, а ради «своих» не считают нужным напрягаться.