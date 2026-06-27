Выпускные пройдут в Псковской области сегодня, в День молодежи

Единый день выпускных в псковских школах назначили на 27 июня. Праздник совпадает с Днем молодежи, который официально отмечают в России в последнюю субботу июня.

На городских площадках Пскова 27 июня проведут несколько мероприятий.

Выпускной отпразднуют на праздничной программе «Время быть», которую организаторы посвятят выпускникам и молодежи города, начало в 16:00 в Финском парке. На главной сцене праздника пройдут выступления молодых исполнителей, популярных музыкальных групп. В 20:00 на сцене выступит певец Zvonkiy.

Скейт-парк в сквере имени Александра Невского на улице Шоссейной в 12:00 примет молодежный фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», а в Детском парке в 10.30 устроят прогулку с колясками «В ритме города».

Библиотека имени Каверина на Октябрьском проспекте, 7А, в 17:00 проводит КаверинкаФест, он посвящен Дню молодежи и Дню борьбы с наркоманией.

День молодёжи России официально отмечается в стране в последнюю субботу июня. Этот праздник был установлен по распоряжению первого президента РФ Бориса Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года и изначально отмечался 27 июня. С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных объединений. 2 мая 2023 года распоряжением президента РФ Владимира Путина № 132-рп празднование Дня было перенесено на последнюю субботу июня, что было сделано после общения главы государства со студентами во время его визита в МГУ в январе 2023 года, когда молодые люди обратили внимание, что фиксированная дата часто совпадает с рабочими днями или периодом экзаменов, поэтому предложили перенести дату их праздника, что и было сделано.

Российская молодёжь — это 37 миллионов граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет почти четверть всего населения стран (по данным на 2024 год).