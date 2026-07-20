При поиске работы 46% псковичей полагаются только на себя — опрос

46% псковичей при поиске работы полагаются только на себя. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 8 по 10 июля.

Каждый четвертый опрошенный (27%) при поиске работы рассчитывает на друзей и приятелей, 16% — на коллег, 11% — на родителей, по 9% — на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (5%) и одноклассники (4%).

Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников и одноклассников. Горожанки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы.

Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 37%, на коллег — 18%, на родителей — 20%, на вторую половину — 16%. 65% респондентов 45+ уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодежи до 35 лет такого мнения придерживаются 41%).

Чтобы найти новое место работы, обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям, коллегам и одноклассникам, чем выпускники колледжей. Опрошенные со средним профессиональным образованием чаще надеются на помощь родителей и однокурсников, полагаются только на собственные силы они тоже чаще.

В вопросе трудоустройства граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще полагаются на помощь однокурсников, а горожане, зарабатывающие от 150 тысяч, больше рассчитывают на друзей, коллег, а также бывшее руководство.