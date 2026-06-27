Шествие выпускников возглавило праздник «Бригантина – 2026» в Великих Луках

В Великих Луках прошёл городской праздник «Бригантина – 2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великих Лук

Он начался с шествия выпускников, которое стартовало с центральной площади города и финишировало на Летней эстраде. При прохождении шествия выпускников аплодисментами приветствовали горожане.

На Летней эстраде состоялась традиционная перекличка школ, в ходе которой озвучивался девиз каждого общеобразовательного учреждения.

Официальную часть праздника открыл заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, который поздравил выпускников от имени главы города Николая Козловского.

«Сегодня особенный день для каждого из вас, для ваших родителей и учителей, который надолго останется в памяти, – сказал Николай Андросович. – Вы завершили важный этап в вашей жизни, получили аттестаты и готовы сделать свои первые шаги на новом пути. Каким будет этот путь, зависит от вас, от вашего выбора профессии, места, где вы будете реализовывать свои способности и таланты».

Он подчеркнул, что система великолукского образования считается одной из лучших в регионе, поэтому выпускники смогли получить в родном городе прочную основу для дальнейших успехов в достижении профессионального обучения, трудовой деятельности, науке, спорте, творчестве.

Отметив, что для городской власти неизменно приоритетным направлением работы является создание условий для образования и воспитания молодых поколений великолучан, Николай Андросович выразил уверенность в том, что Великие Луки именно то место, где выпускники в полной мере смогут реализовать свой потенциал в разных сферах, занять достойное место в трудовых коллективах, на предприятиях и в учреждениях города.

От лица исполнительной власти города выступила заместитель главы городской администрации Екатерина Семенова, которая отметила, что после этого праздника выпускники великолукских школ традиционно отправляются в своё самостоятельное плавание.

«Теперь на вас, как на настоящем капитане корабля, лежит ответственность за все принимаемые решения, – сказала Екатерина Семенова, – У вас есть необходимый багаж знаний. Есть правильные нравственные ориентиры, есть энергия и задор, присущие молодому поколению. И главное, у вас есть поддержка. Поддержка семьи, наставников и родного города. А значит, вы сможете достичь всех поставленных целей».

С напутствиями к выпускникам обратилась начальник управления образования администрации города Великие Луки Виктория Крюкова. Она поздравила ребят с окончанием школьного этапа и отметила, что школа дала выпускникам не просто знания по физике, математике и другим предметам, но и возможность научиться работать в коллективе, в команде, идти к намеченной цели.

«В современном мире всё стремительно меняется, и то, что ещё вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Именно вам предстоит жить и развиваться, получать профессию и работать в этом быстро развивающемся мире. Мы уверены, что вы обязательно справитесь со всеми трудностями. Потому что результаты, которых вы сумели достичь сегодня, о многом говорят. Мне хотелось бы особую благодарность выразить сегодня тем выпускникам, которым удалось сдать государственный экзамен на 100 баллов. Я прошу подняться на эту сцену Иваненкова Антона Дмитриевича – ученика гимназии, который в ходе экзамена по физике получил 100 баллов и наградить его благодарственной грамотой от партии "Единая Россия" за этот высокий результат», - сказала Виктория Крюкова.

Также благодарственной грамотой от партии «Единая Россия» были награждены:

Мария Россиневич – выпускница Гимназии имени Софьи Ковалевской, набравшая 100 балов на экзамене по литературе;

Дарина Борисова – выпускница школы № 7, сдавшая на 100 баллов экзамен по русскому языку;

Александра Грибанова – выпускница лицея № 11, получившая по результатам экзамена по истории 100 баллов;

Антон Иваненков – выпускник Гимназии имени Софьи Ковалевской, набравший 100 баллов на экзамене по физике;

Софья Бабкина – выпускница лицея № 11, получившая по результатам экзамена по обществознанию 100 баллов.

Собравшиеся на Летней эстраде овациями поздравили великолукских стобалльников.

Далее на сцену пригласили директоров общеобразовательных учреждений Великих Лук в сопровождении своих выпускников, добившихся впечатляющих результатов не только в учении, но и в спорте, творчестве, патриотической, волонтёрской, иной общественной деятельности.

«После того, как все поднялись на сцену, директорам вручили символы праздника «Бригантина» – колокольчики. Руководители общеобразовательных учреждений подняли колокольчики вверх и наполнили праздничный вечер звоном во славу выпускников 2026 года. С праздником «Бригантина» выпускников в этот вечер поздравляли также городские творческие коллективы, дарившие виновникам торжества музыкальные подарки», - отметили в администрации.

Состоялось также чествование выпускников всех великолукских школ, достигших выдающихся успехов в разных сферах деятельности.

На сцену поднялись победители олимпиад, конференций, интеллектуальных конкурсов и фестивалей, далее пригласили самых патриотически настроенных и высоко граждански ответственных представителей молодого поколения жителей города воинской славы Великие Луки. Каждому вручили памятные сувениры от городского управления образования.

«Одним из ярких мероприятий праздника "Бригантина" является уже ставшая традицией церемония возложения цветов к Вечному огню в память о героических защитниках нашего города, нашего Отечества, без самоотверженности которых не было бы этого праздничного сегодняшнего дня. От лица благодарных потомков – выпускников 2026 года цветы к мемориалу возложили участник городского Поста № 1, выпускник школы № 1 Егор Панов и выпускник Кадетской школы Михаил Щербаков», - добавили в администрации города.

После памятной церемонии, чествование выдающихся выпускников на Летней эстраде продолжилось. На сцену поднимались выпускники, достигшие высоких результатов в спорте, которые своими победами на соревнованиях городского, регионального, всероссийского уровней приумножили спортивную славу Великих Лук.

«Громкими овациями были встречены самые неравнодушные выпускники – участники волонтёрского движения. Далее под бурные аплодисменты вышли активные участники творческих коллективов города Великие Луки – самые творческие выпускники 2026 года, которые принимали деятельное участие в культурной жизни города, участвовали в общегородских мероприятиях. Каждый получил на память сувениры от городского управления образования И наконец, настало время традиционного вальса, который стал не только завершением праздничного вечера на Летней эстраде, но и прощальным аккордом, символизирующим для каждого выпускника окончательное прощание со школой и детством. Теперь выпускники 2026 года вступают во взрослую жизнь. В добрый путь!» - заключили в администрации Великих Лук.