Псковский суд признал законным увольнение преподавателя, осужденного за дискредитацию ВС РФ

Псковский областной суд признал законным увольнение преподавателя музыкальной школы, ранее осужденного за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу преподавателя на решение Псковского городского суда, которым отказано в удовлетворении исковых требований о признании незаконным приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. Также педагог просил восстановить его на работе, взыскать средний заработок за период вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

В обоснование иска указано, что с 2020 года истец работал преподавателем в детской музыкальной школе. Приказом от 18 ноября 2025 года трудовой договор с ним расторгнут по пункту 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы.

Истец считает увольнение незаконным, ссылаясь на нарушение процедуры увольнения.

«Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что работодателем представлены доказательства совершения истцом аморального проступка. Истец дважды был привлечен к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также за публичную демонстрацию нацистской символики. Указанные проступки совершены вне места работы, однако с учетом воспитательных функций, возложенных на преподавателя, они несовместимы с продолжением педагогической деятельности», - рассказали в пресс-службе судов.

В апелляционной жалобе истец настаивал на нарушении работодателем процедуры увольнения, указывая, что объяснения от него не истребовались, а увольнение произведено в период его нетрудоспособности.

Судебная коллегия признала данные доводы несостоятельными, отметив, что при совершении аморального проступка вне места работы истребование объяснений не требуется. Факт нетрудоспособности истца на дату увольнения не нашел объективного подтверждения: истец присутствовал на рабочем месте, вел урок, сведения об открытии больничного листа поступили работодателю только на следующий день. Поведение истца расценено как злоупотребление правом.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.