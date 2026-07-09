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Наталья Тудакова: Центр защиты прав граждан – наш уникальный партийный проект

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Сбор подписей за отмену октябрьского роста тарифов ЖКХ – это не формальность, а продолжение работы партии «Справедливая Россия». Об этом рассказали председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области Наталья Тудакова и руководитель Центра защиты прав граждан по Псковской области Ольга Кожевникова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Я даже не сомневаюсь в успехе. Победы центра коснулись практически каждого нашего жителя. Центр защиты прав граждан – это наш уникальный партийный проект, подобного нет ни у одной политической силы. Соответственно, он абсолютно бесплатный для наших граждан», – подчеркнула Наталья Тудакова.

Она добавила, что обратиться можно туда по по любым вопросам, в том числе с привязкой к депутатской деятельности.

«У нас муниципальные, окружные депутаты, депутаты Законодательного Собрания - все подключаются к решению вопросов. И, собственно, граждане наши со всей области могут обратиться. Сейчас мы постараемся транслировать это еще в большем формате, с выездами на место, и непосредственно с приемом людей уже по месту жительства. Вот в таком формате планируем выстроить дальнейшую свою деятельность», – подчеркнула лидер псковских эсеров.

Ольга Кожевникова подтвердила: «Область активизировалась, к нам очень многие обращаются сейчас, и мы идем им навстречу. Мы работаем в Мах и по электронной почте. Как человеку удобно, как может он с нами общаться, мы, пожалуйста, не отказываем никому».

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Пресс-портреты

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

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