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Россиянам рассказали правила предоставления отпусков в летний период

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Россияне не всегда могут уйти в отпуск летом, даже если этого хотят. Работодатель вправе отказать в переносе ежегодного оплачиваемого отпуска на летние месяцы, если даты отдыха уже закреплены в утвержденном графике отпусков. Об этом 4 июля рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Очередность предоставления отпусков определяется графиком отпусков, который утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала календарного года. Если отпуск сотрудника уже запланирован на другое время, работодатель вправе не согласовать его перенос на летние месяцы. Трудовой кодекс гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск, а конкретные даты определяются по соглашению сторон и закрепляются в графике отпусков», — пояснила она.

При этом эксперт напомнила, что для ряда работников законом предусмотрены исключения. Право выбирать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска имеют несовершеннолетние сотрудники, родители детей-инвалидов, многодетные родители, воспитывающие трех и более детей до 18 лет (если младшему ребенку еще не исполнилось 14 лет), женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, а также почетные доноры России. В этих случаях работодатель обязан учитывать пожелания сотрудников.

Шульженко также отметила, что работодатели не могут вводить внутренние правила, полностью запрещающие отпуска в определенные месяцы. Такие ограничения будут противоречить требованиям трудового законодательства и ущемлять права работников, пишут «Известия». Вместе с тем при составлении графика отпусков компания вправе учитывать производственную необходимость, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Эксперт подчеркнула, что большинство спорных ситуаций удается избежать еще на этапе формирования графика отпусков. По ее словам, предварительное обсуждение с сотрудниками планов на следующий год, сезонной нагрузки и личных обстоятельств помогает найти компромисс, сохранить стабильность рабочих процессов и дать работникам возможность заранее спланировать отдых.

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