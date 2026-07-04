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Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

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Народная артистка России Екатерина Жемчужная, сыгравшая в таких фильмах, как «Карнавал» и «Вечный зов», умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная», - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Как уточнили в театре, о дате, времени и месте прощания будет объявлено позже.

В пресс-службе напомнили, что актрису в театр «Ромэн» пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году.

«Екатерина Андреевна - актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», - отметили в театре.

Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области, пишет РИА Новости. На ее счету более 20 киноролей: «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и другие.

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