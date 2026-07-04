 
Общество

Псковским курсантам напомнили о соблюдении требований правил дорожного движения

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Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России встретились с представителем ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлией Федоровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В ходе встречи с сотрудниками и курсантами были подняты важные темы, касающиеся состояния дорожно-транспортного травматизма в регионе, основных видов нарушений правил дорожного движения, совершаемых как водителями, так и пешеходами. Подробно рассмотрены случаи вождения транспорта в состоянии алкогольного опьянения, которое зачастую становится причиной тяжелых последствий. Обсудили и вопросы правильного поведения водителей в ситуациях конфликтов на дороге, способы урегулирования споров и минимизации рисков при участии в ДТП. 

«Подобные мероприятия являются частью систематической работы, проводимой в образовательной организации совместно с правоохранительными органами. Их цель — формирование устойчивой привычки соблюдать требования ПДД и обеспечивать безопасность как себя, так и окружающих», — отметил заместитель начальника Псковского филиала университета по кадрам Максим Григорьев.

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