Адвокат рассказал, когда можно снимать на камеру незнакомого человека

Российские законы позволяют вести фото- и видеосъемку незнакомых людей в общественных местах, однако из этого правила предусмотрены некоторые исключения. Об этом рассказал адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Дмитрий Минов.

«Российское законодательство не содержит общего запрета на фото- и видеосъемку людей в общественных местах. Поэтому, как правило, если человек находится на улице, в парке, на площади, в транспорте, торговом центре или ином месте, открытом для свободного посещения, сам по себе факт его попадания в кадр не является нарушением закона. При этом право на съемку не является абсолютным. Оно не должно нарушать конституционные права граждан, в первую очередь право на неприкосновенность частной жизни», - сказал он. По словам Минова, недопустимо вести съемку в местах, где человек вправе рассчитывать на конфиденциальность, а также использовать съемку для преследования, унижения достоинства или иных противоправных целей, пишет ТАСС.

Эксперт также подчеркнул, что важно разграничивать сам процесс съемки и последующее использование изображения. Как правило, для съемки человека в общественном месте отдельное согласие не требуется. "Однако публикация фотографии или видеозаписи регулируется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу использование изображения гражданина допускается только с его согласия. Закон предусматривает исключения. Например, оно не требуется, если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, если оно получено при съемке в месте, открытом для свободного посещения, и гражданин не является основным объектом использования изображения, либо если человек позировал за плату", - отметил Минов.

При этом само нахождение человека в общественном месте не означает, что он автоматически согласился на свободное распространение своего изображения в интернете или средствах массовой информации. Именно этот вопрос нередко становится предметом судебных споров.

Адвокат также отметил, что если при съемке или публикации одновременно были незаконно собраны или распространены сведения о частной жизни человека, составляющие его личную или семейную тайну, в зависимости от обстоятельств может наступить административная или уголовная ответственность. «Например, статья 137 УК РФ предусматривает ответственность именно за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни, а не за сам факт фото- или видеосъемки. Сегодня многие ошибочно полагают, что если человек попал в кадр в общественном месте, то его изображение можно беспрепятственно публиковать. На практике это не так. Закон защищает не только право на частную жизнь, но и право гражданина распоряжаться своим изображением», - сказал эксперт.

Он пояснил, что главный юридический риск возникает не в момент включения камеры, а в момент публикации материала. "Именно тогда суд оценивает, были ли соблюдены права человека, имелись ли законные основания для использования его изображения и не нарушен ли баланс между свободой распространения информации и правом гражданина на защиту своей личности", - заключил Минов.