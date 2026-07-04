Юные спасатели Псковской области завоевали бронзу на межрегиональных соревнованиях

Команда юных спасателей Псковской области завоевала бронзу на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП по Псковской области

С 27 июня по 3 июля в Тотемском округе Вологодской области на территории детского оздоровительного лагеря «Школа путешественников Фёдора Конюхова» завершились XXVIII Межрегиональные соревнования Северо-Западного федерального округа. Команды юных спасателей демонстрировали навыки поисково-спасательных работ, оказания первой помощи, пожарной подготовки, ориентирования на местности и прохождения сложных дистанций.

Псковскую область в младшей возрастной категории представила команда «Юный спасатель». В её состав вошли Михаил Иванов, Арсений Колосов, Василиса Акимова, Алиса Бучиус, Константин Соколов, Алеся Пиманова, Иван Цепляев и Владислав Радомский. По итогам всех испытаний ребята завоевали бронзовые медали. На пути к третьему месту они заняли первое место в дисциплинах «ПСР на воде» и «Организация быта в полевых условиях», второе место в кросс-эстафете и третье место в клайбинг-контесте.

В личном зачёте дисциплины «Клайбинг-контест» Алиса Бучиус заняла первое место, а Михаил Иванов — второе.

В старшей возрастной категории за Псковскую область выступали Алёна Козырева, Кирилл Соколов, Егор Марколайнен, Анастасия Радомская, Михаил Клопов, Марк Болдышев, Всеволод Утехинский и Егор Никулин. Команда добилась следующих результатов: третье место в кросс-эстафете, первое место в конкурсе визиток, второе место в конкурсной программе и первое место в организации быта в полевых условиях.

«Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость, силу характера и умение действовать в самых сложных ситуациях. Этот результат стал заслуженной наградой за упорные тренировки, ответственность и стремление к победе, - отметили в УФССП по Псковской области.

В управлении также добавили: «Поздравляем участников команд и их наставников с достойным выступлением! Желаем новых побед, ярких достижений и дальнейших успехов в освоении важного и благородного дела — культуры безопасности и спасательного мастерства. Псковская область гордится вами!»