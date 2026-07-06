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Псковичи приняли участие во всероссийском форуме «ШУМ»

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Образовательная программа «ШУМ.Поколение» в рамках V Всероссийского молодёжного форума «ШУМ» прошла с 30 июня по 4 июля в Калининградской области. Псковскую область на форуме представили Анна Шелгунова, Тимур Румянцев и Александра Смирнова – молодые медиаактивисты, которые сделали первые шаги в освоении современных медиапрофессий, сообщили Псковской Ленте Новостей Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Участниками форума также стали 300 подростков из 61 региона России.

Программа «ШУМ.Поколение» была разработана для подростков от 14 до 17 лет, интересующихся журналистикой, блогингом и созданием контента. Участники осваивали современные инструменты работы с информацией, учились распознавать фейки и манипуляции, а также прошли все этапы создания медиапродукта – от разработки идеи до производства и презентации.

 

В рамках направления «Видео как история: съёмка и монтаж» команды подготовили короткие видеоролики об информационной гигиене и критическом восприятии информации. Участники направления «Правда в эфире: ток-шоу и дискуссии» разработали концепции авторских ток-шоу с разбором спорных информационных поводов. По итогам программы каждый участник сформировал персональное портфолио.
 
Форум «ШУМ» – один из ключевых проектов Центра развития молодёжных медиа «ШУМ», основанного по поручению президента России Владимира Путина. Участие в нём позволяет молодым людям не только освоить востребованные медианавыки, но и получить обратную связь от ведущих экспертов индустрии, найти единомышленников и определить свой путь в профессии.

Форум организован Росмолодёжью.

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