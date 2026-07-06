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Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Псковском округе

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Водитель автомобиля ГАЗ-3302, 2000 года рождения остановлен у дома №16 по улице Максима Горького в Пскове. Мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Кроме того, 3 июля на 6-м километре автодороги «Ваулино – Торошино» в Псковском муниципальном округе сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя автомобиля Mitsubishi Lancer 1993 года рождения, который также повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрены серьезные меры ответственности. При повторном нарушении водителю грозит уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, включая крупный штраф, лишение права управления транспортными средствами и лишение свободы.

«Не рискуйте своей жизнью и жизнями окружающих. Если вы употребили алкоголь — не садитесь за руль. Берегите себя и других участников дорожного движения», — подчеркнули в УМВД.

 

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