В ГД сообщили о прибавке к пенсии в августе для отдельных категорий пенсионеров

С 1 августа 2026 года в России увеличатся выплаты по накопительной пенсии для отдельных категорий пенсионеров. Об этом 4 июля сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

По его словам, прибавка в размере 17,3% будет начислена гражданам, которым уже назначена накопительная пенсия через Социальный фонд России. Для участников программы государственного софинансирования и тех, кто направил на накопительную пенсию средства материнского капитала, увеличение составит 19,3%.

«С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%. Заявление подавать не потребуется, перерасчет проведут автоматически по данным самого фонда», — сказал Алексей Говырин «РИА Новости».

Он уточнил, что повышение затронет ограниченный круг граждан, у которых ранее формировались пенсионные накопления за счет страховых взносов работодателей или добровольных программ. Депутат также отметил, что обычные страховые и социальные пенсии, а также выплаты по инвалидности, потере кормильца и военные пенсии в августовскую индексацию не входят.