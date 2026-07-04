Ученые связали риск смерти от рака с сидячим образом жизни

Каждый дополнительный час в положении сидя повышает риск смерти от онкологических заболеваний в среднем на 10%. Об этом сообщил журнал PLoS Medicine.

Малоподвижный образ жизни уже связывали с увеличением вероятности развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых патологий. В рамках нового исследования эксперты проанализировали данные 91 292 человек, средний возраст которых составил 56 лет. Наблюдение за участниками велось в течение 12 лет.

«Замена длительного сидячего образа жизни физической активностью была связана с более низким риском смерти от рака: на 12% ниже риск при замене одного часа в день легкой физической активностью, на 8% ниже при замене 30 минут в день умеренной физической активностью и на 22% ниже при замене 5 минут в день интенсивной физической активностью», — следует из текста исследования.

Кроме того, каждый час непрерывного сидения повышает риск развития всех видов опухолей на 3%, а вероятность возникновения рака, связанного с диабетом второго типа или ожирением, — на 5%. При этом отмечается, что обычный перерыв от длительного сидения без физической нагрузки снижает риск смерти на 19%.

Наиболее опасными ученые назвали длительные и непрерывные периоды в положении сидя. При этом исследователи обнаружили, что даже пятиминутные перерывы на активность способны снизить риски неблагоприятных исходов. Авторы работы предполагают, что дальнейшие исследования позволят включить конкретные рекомендации по физической активности в государственные программы профилактики онкологии.