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55 экономистов ПсковГУ стали новыми ИТ-специалистами

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На «Цифровой кафедре» Псковского государственного университета завершилась аттестация по программе «Цифровой анализ данных в экономике и управлении». 55 студентов официально получили дополнительные ИТ-компетенции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Юные экономисты научились работать с языком запросов SQL, анализировать базы данных, выдвигать и доказывать гипотезы цифрами, а также оформлять выводы и презентовать результаты.

Председатель итоговой аттестационной комиссии Надежда Меликидзе дала оценку приобретенным навыкам у студентов: «SQL — один из самых востребованных навыков среди экономистов сегодня. Работодатели хотят видеть специалистов, которые не просто строят гипотезы, а умеют доказывать их цифрами».

 

Руководитель программы Виктория Гусарова также поддержала экономистов: «Сегодня вы показали, насколько быстрее можно анализировать большие объемы данных с помощью цифровых технологий. Надеюсь, вы будете активно пользоваться полученными навыками в работе».

Члены комиссии дали выпускникам напутствие: доработать свои проекты, оформить научные статьи и публиковаться.

Это третья программа «Цифровых кафедр» ПсковГУ, где подвели итоги. Среди экономистов аттестацию прошли 55 человек, юристы — 229 человек, строители — 51 человек. Итого: 335 студентов ПсковГУ получили дополнительные цифровые компетенции.

«Программу составляли по запросам работодателей. Все, что изучали ребята, — это то, что сейчас ждут от экономистов в компаниях», — отметили в ПсковГУ.

Проект ПсковГУ «Цифровые кафедры» — часть национального проекта «Молодежь и дети».

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